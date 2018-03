Ginnastica ritmica: Enel Relevé portabandiera della Puglia agli interregionali

BRINDISI - Le ginnaste della Enel Relevé rappresenteranno la Puglia alle gare interregionali di ginnastica ritmica che si svolgeranno a Salerno il prossimo 24 e 25 Marzo. Tre titoli di campionesse regionali hanno giustificato soddisfazione ed orgoglio in casa Enel Relevé.

Eccellente la prestazione di Carla Maghelli che, per il quarto anno consecutivo, conquista il titolo di campionessa Pugliese nella categoria Gold Allieve 4 fascia. Tra le allieve di prima fascia splende una nuova stella nella famiglia Relevé, la più giovane delle ginnaste in gara, Annasara Zecca conquista anche in questa seconda prova il gradino più alto del podio aggiudicandosi il titolo di campionessa regionale A1.

Finalmente un podio anche per Miriana Silvestro nel campionato Gold Allieve di terza fascia, che con il terzo posto ha evidenziato una crescita frutto di un impegno serio e costante. Non solo nelle gare individuali, ma anche in quella a squadra della categoria Silver serie D la Enel Relevé Ritmica Brindisi ha conquistato il titolo di campione regionale.

Le esperte ginnaste della serie D Junior rispondono al nome di Giorgia Labia, Martina Cavalera, Alessia Fischetto e Marika Marzo. Buone, infine, le prestazioni delle esordienti Noemi Nuzzo e Saney Di Nunzio alle loro prime esperienze nel campionato Gold Allieve II e III fascia.

