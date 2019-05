Grande spettacolo per il Terzo Slalom della Valle D'Itria: 70 auto in gara

CISTERNINO – Nonostante le avverse condizioni meteo, ieri domenica 12 maggio, si è svolto regolarmente il Terzo Slalom della Valle d’Itria, gara in salita in tre manche titolata per la Coppa Aci sport slalom – IV zona, per il 30° campionato interregionale, per il decimo trofeo Fasano Corse e per la Seconda coppa Sante Colucci.

La manifestazione è stata organizzata dalla Scuderia Valle d’Itria con presidente il pilota Francesco Montagna in collaborazione con la neonata “Brindisi Corse”, con presidente Emanuele Losito di Torchiarolo, che ha partecipato con cinque piloti. Erano 70 le vetture in gara. La competizione si è svolta sulla strada provinciale 9 "Gravina di Castro - Cisternino".

"Per la Classe “Rs Plus 1.6” ha ottenuto ottimi risultati il pilota di Cisternino Marco Semeraro che a bordo della sua Volkswagen Lupo si è aggiudicato il primo posto di Classe e il 27° assoluto. In Gruppo N1600 con una Peugeot 1.6 Gianluca Martina ha afferrato un ottimo terzo posto di Classe e 14° assoluto. Il driver di Torchiarolo Emanuele Losito ha invece ben primeggiato in Classe S-S5 con la sua Peugeot 205 Rally per un ottimo 1° di Classe e 23° assoluto". Fanno sapere gli organizzatori.

"Problemi tecnici hanno impedito all’altro pilota di Cisternino Stefano Perrini di agganciare il podio distinguendosi comunque con la sua Peugeot 106 Rally 1.3 iscritto in 1.400 conquistando il quarto posto di Classe e 22° assoluto. Infine Nicola Argentieri, anche lui per qualche problema tecnico non è riuscito a partire per disputare l’ultima manche di gara ma si è comunque distinto in N-2000 conquistando un terzo posto di classe e 55° assoluto".

Prossimo appuntamento l’8 giugno con il 6° Slalom Selva di Fasano.

Gallery