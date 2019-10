Basket: A2A Energiefuture di nuovo gold sponsor della Happy Casa

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica di aver sottoscritto una partnership con A2A Energiefuture, nuovo Gold Sponsor biancoazzurro per la stagione 2019/2020. Trattasi di un ritorno del Gruppo A2A nel mondo del basket brindisino, dopo aver sponsorizzato la New Basket Brindisi due anni fa. Il logo A2A Energiefuture è presente sul retro della maglia gara che la Happy Casa indossa nel campionato di Lega A.

“A2A Energiefuture – si legge in una nota del sodalizio di contrada Masseriola - è la società del Gruppo A2A dedicata a realizzare la riconversione dei siti tradizionali in Poli Energetici Integrati ed a sviluppare le nuove forme di generazione di energia. I programmi di A2A Energiefuture coprono le aree di sviluppo previste dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima per raggiungere l’obiettivo di phase out del carbone al 2025 con tecnologie innovative, impianti efficienti, investimenti nel territorio e garanzia occupazionale. A2A Energiefuture gestisce il Polo Energetico Integrato di San Filippo del Mela (Messina) e i siti di Monfalcone e Brindisi.”

“Il Gruppo A2A – si legge ancora nel comunicato - è la più grande multiutility italiana, con oltre 12.000 dipendenti e un fatturato di circa 6 miliardi e mezzo nel 2018. Da dieci anni all’avanguardia nei servizi sul territorio e nelle soluzioni tecnologiche, e con cento anni di storia e di esperienza, A2A progetta città intelligenti e sostenibili nel rispetto delle persone, è protagonista della transizione energetica e mette in atto il principio dell’economia circolare in tutte le attività. Con un piano strategico di ampio respiro, il Gruppo gestisce la generazione, la vendita e la distribuzione di energia elettrica e gas, il teleriscaldamento, la raccolta e il recupero dei rifiuti, la mobilità elettrica, l’illuminazione pubblica e il servizio idrico integrato”.