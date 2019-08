New Basket: rinnovata la partnership con “It. El. Gulli - ascensori”

Happy Casa Brindisi comunica di aver rinnovato la partnership con "IT. EL. Gulli - ascensori" per la stagione sportiva 2019/2020. L'azienda d'eccellenza nel settore ascensoristico, entrata a far parte della famiglia biancoazzurra nella scorsa annata in corso d'opera, ha sposato il progetto Happy Casa Brindisi nella nuova ambiziosa e impegnativa stagione pronta ad aprire i battenti.

Grazie all'innovazione tecnologica, qualità dei prodotti e professionalità dei servizi offerti, IT. El. Gulli può vantare una struttura organizzativa conforme agli standard dei più importanti competitor operanti a livello internazionale in grado di progettare, costruire e fornire prodotti e servizi di qualità.

Nata nel 1965, da un'idea del titolare Gulli Franco, opera da oltre 50 anni nelle province di Bari, Brindisi e Taranto avvalendosi di tecnologie all'avanguardia nel settore dell'elevazione. Il team dell'impresa è costituito da personale specializzato ed estremamente qualificato, mettendo a disposizione dei clienti una vastissima gamma di prodotti e servizi: consulenze per installazione, progettazione e collaudo di impianti, fornitura di impianti, servizio di manutenzione, ammodernamento e adeguamento alle normative vigenti.

L'azienda vanta collaborazioni con le maggiori imprese edili, gruppi industriali, enti e amministrazioni pubbliche avendo a disposizione un bacino di clienti molto ampio.

Il commento del direttore commerciale Andrea Fanigliulo: “Una storia bellissima questa della IT. EL. Gulli, dal papà Franco, ai figli Salvatore, Gabriella, Tiziana e Roberta che da tre generazioni con la loro azienda hanno portato lavoro, lustro e prestigio alla nostra città. Un rinnovo fatto con grande entusiasmo dalla famiglia Gulli per amicizia e per la voglia di aiutare e dare un “contributo concreto” alla squadra della loro città”.