Il top scorer Darius Thompson alla corte della Happy Casa Brindisi

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica di aver acquisito le prestazioni dell’atleta statunitense Darius Thompson, play/guardia di 193 cm per 89 kg nato il 4/05/1995 a Murfreesboro, Tennessee. L’accordo è valido per la prossima stagione sportiva con opzione per la stagione 2020/2021.

Reduce dalla Summer League di Las Vegas disputata con i freschi campioni Nba dei Toronto Raptors, Thompson è stato il top scorer della Fiba Europe Cup e della Eredivisie 2018/19 nonché Mvp del campionato olandese e campione della Dutch Cup con 25 punti realizzati e 8 assist serviti in finale. Una stagione da assoluto protagonista alla sua prima esperienza in Europa, dopo aver completato gli studi al college tra Tennessee (2013-14), Virginia (2015-2017) e Western Kentucky (2017-18). Nell’ultimo anno da senior è stato inserito nel miglior team del C-USA All Tournament e nel secondo team della C-USA All-Conference con 13.6 punti di media tirando con il 46% dal campo.

Accasatosi allo ZZ Leiden, si è rivelato il miglior realizzatore del campionato olandese con 18.9 punti a partita tirando con il 40% da 3, il 54% da 2 e l’82% ai liberi con 5.3 assist e 4.1 rimbalzi di media. Cifre che gli sono valse il premio di MVP della Duch Basketball League (DBL) e ‘Statistical Player of the year’ giocatore dell’anno per migliore efficienza in campo. Il 24 aprile ha alzato al cielo la Nbb Cup (Nationale Basketbal Bond) da miglior giocatore e top scorer della finale di Coppa d’Olanda.

Nella competizione europea della Fiba Europe Cup ha vinto la classifica dei top scorers grazie ai suoi 22.4 punti di media a partita conditi da 5.1 rimbalzi e 3.9 assist. La miglior prestazione stagionale è stata registrata in regular season mettendo a referto 36 punti contro i turchi del Sakarya. Al secondo turno ‘Round of 16’ ha sfidato la Dinamo Sassari, squadra poi vincitrice della competizione, nel doppio turno di andata e ritorno realizzando 25 punti e 4 assist in Sardegna e 21 punti + 11 rimbalzi e 4 assist in Olanda.

“Darius è un ragazzo che ha sposato immediatamente il nostro progetto - spiega il Direttore Sportivo Simone Giofrè - e la vetrina che Brindisi potrà offrirgli. Siamo rimasti subito colpiti dalla sua grande determinazione e voglia di continuare nel suo percorsa di crescita”.