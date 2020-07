Happy Casa Brindisi: per il secondo anno di fila si va in Champions

BRINDISI – Per il secondo anno consecutivo la Happy Casa Brindisi parteciperà alla Basketball Champions League, entrandovi dalla porta principale. La squadra di coach Vitucci è infatti fra le 28 squadre ammesse direttamente alla regular season, cui se ne aggiungeranno altre quattro che si qualificheranno tramite i preliminari.

La Serie A, oltre alla New Basket, sarà rappresentata anche da Dinamo Sassari e Fortitudo Bologna. La competizione inizierà il 15 settembre, con i turni preliminari. Successivamente, dal 13 ottobre, si passerà alla fase a gironi da otto team ciascuno, con passaggio agli ottavi per le prime quattro. Poi sono previsti i quarti di finale e infine le final four.

Con 41 club che hanno concluso nella top 8 dei rispettivi campionati nazionali, la lista delle 44 squadre che parteciperanno alla quinta edizione della Bcl è la più competitiva nella storia del torneo, comprendendo un totale di 14 campionati nazionali sulle 25 leghe europee rappresentate.