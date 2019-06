E' ufficiale: Brindisi ammessa alla Basketball Champions League

BRINDISI - Da oggi è ufficiale: la Happy Casa Brindisi parteciperà alla maggiore competizione europea per club organizzata da Fiba Europe, la Bcl (Basketball Champions League) direttamente dalla fase dei gironi.

Alla House of Basketball il Board della Basketball Champions League ha convalidato e ufficializzato questo pomeriggio le partecipanti alla regular season Bcl, tra cui la Happy Casa Brindisi e la Dinamo Sassari per l’Italia. Varese invece dovrà affrontare il qualification Round 2 per ottenere l’unico pass in palio per l’accesso alla fase a gironi.

Il sorteggio si svolgerà il 4 luglio: 23 dei 24 club coinvolti nella regular season hanno giocato i playoff nei propri campionati nazionali, con 18 che hanno finito in top 5, un dato record per la prossima stagione di Basketball Champions League.

Ventotto saranno i paesi rappresentati, con almeno 16 campioni nazionali che si sfideranno nella competizione che parte il 17 settembre con i qualifying rounds, mentre la regular season inizierà l’8 ottobre.

Una delle novità riguarda i playoffs dopo la fase a gironi: su richiesta dei club, si svolgeranno gli ottavi e i quarti di finale al meglio delle 3 partite, e non più con sola andata e ritorno. Confermato il premio di 1 milione di euro per la squadra vincitrice. Queste le dichiarazioni del Ceo Patrick Comninos: “Le prime tre stagioni della competizione sono state un successo importante e la forza delle squadre che parteciperanno l’anno prossimo renderà le sfide ancora più dure in campo e più affascinanti per i tifosi di tutta Europa”.