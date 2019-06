Happy Casa Brindisi: parte la campagna abbonamenti per la nuova stagione

BRINDISI – Parte ufficialmente martedì 4 giugno alle 11 la campagna abbonamenti Happy Casa Brindisi per la stagione sportiva 2019/20. Tante le novità: riduzioni per i member e per le famiglie, prezzi invariati.

Ottava partecipazione consecutiva nel massimo campionato italiano di pallacanestro, gli annali del basket brindisino sono pronti a scrivere nuove pagine di storia. Insieme pronti a raggiungere nuovi obiettivi e affrontare nuove sfide. A settembre saranno protagonisti del primo appuntamento stagionale ufficiale: la Supercoppa Italiana che si disputerà Bari.

“Non ci fermiamo, non smettiamo di sognare - si legge nella nota stampa - "sarà sempre così #ForzaBrindisi” recitano le parole intonate in un coro che ha riecheggiato anche quest’anno in tutti i palazzetti d’Italia. Una promessa d’amore, quella di un popolo biancoazzurro che ha smosso mari e monti per essere sempre presente accanto alla squadra della propria città. Dalla presentazione nella splendida cornice del lungomare brindisino, dai 2mila in preseason a Bari, dalle trasferte vittoriose in giro per lo stivale (otto, record societario) ai tre giorni indimenticabili di Firenze. Un intero popolo stretto attorno ai suoi colori, con grande orgoglio e senso di appartenenza. Perché, sì, è così e “sarà sempre così” #ForzaBrindisi”

Novità

Prezzi invariati, con un costo totale adeguato alle due gare in più previste per la prossima regular season Lba. La sottoscrizione dell’abbonamento garantisce la visione di 16 partite; come negli ultimi anni una giornata sarà ‘Pro-Brindisi’.

A seguito di una riduzione del numero delle categorie dei posti, in alcune zone del parterre i prezzi sono diminuiti rispetto alla passata stagione: Parterre A-B-C fila 5; Parterre F fila 2; Parterre G fila 2-3-4

I sottoscrittori della ‘Membership’ potranno godere di un prezzo agevolato sia nella fase di prelazione che in quella di vendita libera esclusivamente presso il New Basket Store. Novità assoluta l’introduzione della tariffa speciale ‘Ridotto Famiglia’ esclusivamente presso il New Basket Store

Modalità

Sedici partite Legabasket Serie A più una giornata ‘Pro-Brindisi’ (data da definirsi) in cui tutti gli abbonati avranno la possibilità di confermare il proprio posto a condizione agevolata rispetto ai non abbonati.

Verranno individuate e comunicate durante la stagione 2 partite durante le quali esclusivamente gli abbonati potranno acquistare un biglietto a prezzo agevolato aggiuntivo per un amico (come avvenuto nelle ultime stagioni).

Finalizzato l’acquisto verrà rilasciato un Tagliando Promemoria valido come ricevuta/voucher. A partire dal 2 settembre sarà possibile ritirare la tessera plastificata valida come abbonamento presso il New Basket Store consegnando al personale addetto la ricevuta/voucher dedicata.

Prima Fase (Prelazione + Vendita Libera)

Dal 4 giugno (ore 11.00) al 27 giugno (ore 20). In questa fase gli abbonati potranno confermare il proprio posto oppure cambiare scegliendolo esclusivamente tra i posti rimasti liberi dalla passata stagione. Una volta effettuata questa operazione il proprio posto risulterà libero e dunque acquistabile da altri abbonati che hanno intenzione di cambiare posto.

Sarà altresì possibile acquistare anche in questa fase un nuovo abbonamento per la stagione sportiva scegliendolo tra i posti già disponibili presso il New Basket Store di Corso Garibaldi 29 - Brindisi (09:30-13:00; 17:00-20:30 esclusi la domenica e il lunedì mattina) e/o online sul sito www.vivaticket.it.

Per rinnovare l’abbonamento è obbligatorio esibire la tessera della stagione 18/19 ed un documento d’identità. Qui di seguito le istruzioni per esercitare la prelazione direttamente online sul sito vivaticket: Cercare l’evento ‘Abbonamento Happy Casa Brindisi 2019/2020; Cliccare sulla sezione ‘prelazione’; Inserire il codice ‘Rinn.Abbonamento’ (a 18 cifre) presente sul retro della tessera 18/19; Confermare l’acquisto online. Finalizzato l’acquisto, stampare la ricevuta e presentarsi al New Basket Store a partire dal 2 settembre sarà possibile ritirare la tessera plastificata valida come abbonamento per la prossima stagione sportiva.

Premium Member

I Premium Member potranno esercitare i propri diritti, esclusivamente presso il New Basket Store, presentando al personale addetto la membership card o sottoscrivendola in loco. Le agevolazioni riguardano: tariffa member dedicata (equivalente a una partita in meno conteggiata - 16 spettacoli al prezzo di 15); 50 per cento di sconto su un biglietto per la partita ‘Pro-Brindisi (abbonati e non abbonati)

Così come accaduto nella scorsa stagione, sono previste ulteriori tariffe speciali per l’eventuale post season e/o eventi speciali nel corso dell’anno. Si ricorda che ciascuna tessera member corrisponde a n.1 biglietto in emissione esclusivamente nel caso di corrispondenza tra il nominativo espressa sull’abbonamento e sulla tessera member.

Ridotto Famiglia

Assoluta novità per la stagione sportiva 2019/2020. Tutti i nuclei famigliari che presenteranno lo stato di famiglia rilasciato dal Comune di Brindisi, potranno beneficiare dello sconto del 50 per cento per i minorenni indicati. Per validare la tariffa famiglia dovrà essere acquistato almeno un abbonamento adulto (intero) insieme ad un abbonamento ridotto famiglia (under 18).

Per un corretto monitoraggio degli abbonamenti famiglia, durante le partite casalinghe della stagione 2019/20 verrà allestito un ingresso loro dedicato. La tariffa famiglia è esercitabile esclusivamente nella tribuna blu numerata B. Tutte le riduzioni previste member/famiglia non sono in alcun modo cumulabili.

Seconda Fase (Vendita Libera)

Terminata la prima fase, si sbloccheranno sulla mappa tutti i posti non confermati dagli abbonati. A partire dalle ore 11:00 di lunedì 1 luglio, fino al giorno antecedente alla prima partita casalinga di campionato, scatterà la fase di vendita libera presso: New Basket Store di Corso Garibaldi, 29; Punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale; online sul sito www.vivaticket.it