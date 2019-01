Happy Casa Brindisi, confermato Rush: resta sino al 2020

BRINDISI - Happy Casa Brindisi ha esteso il contratto con l’atleta Erik Rush fino al termine della prossima stagione sportiva 2019/2020. Arrivato durante la scorsa preseason, si è guadagnato stima, rispetto e fiducia di tutti all’interno del gruppo tanto da essere diventato ben presto elemento fondamentale e di raccordo per l’intero roster.

Prezioso sia in campo che in spogliatoio, rappresenterà una pedina importante anche per la prossima stagione sportiva. Il giocatore, dotato di doppia cittadinanza americana e svedese, è stato finora chiamato in causa per una media di 17 minuti a partita realizzando 7.2 punti (47 per cento da 2, 39 per cento da 3) e 3.5 rimbalzi.

Il suo high personale è stato registrato nella trasferta di Varese valevole per l’ottava giornata Lega A, andando a referto con 15 punti. La società avvalora il progetto #NBB2020 avviato in estate per lo staff tecnico e dirigenziale, non lesinando energie e risorse per il presente e futuro del basket brindisino.