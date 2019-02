La Happy Casa espugna anche Sassari (98-103): il poker è servito

BRINDISI - Continua a macinare punti e vittorie la Happy Casa Brindisi, che aggancia il terzo posto. La squadra di coach Vitucci ha espugato all'overtime il Paraserradimigni di Sassari (98-103), conquistando la quarta vittoria consecutiva. Non solo. Per la terza gara di fila la Stella del Sud ha superato quota cento.

Dopo un avvio di gara appannaggio del Banco di Sardegna, la New Basket ha iniziato a esprimere il suo gioco, portando la gara sui binari dell'equilibrio. Trascinati da un Banks anche oggi in stato di grazia (26 punti, 9/18 da due, 1/2 da tre), i biancazzurri hanno chiuso il primo tempo avanti di quattro lunghezze (43-47).

Ma nel terzo quarto i padroni di casa, con Spissu e Mcgee costanti spine nel fianco per la difesa della New Basket, si sono risollevati, chiudendo il parziale avanti di due (68-66). Nell'ultimo quarta è salito in cattedra Walker (20 punti, 2/2, 4/5 da tre), pressoché impeccabile dalla lunga distanza. Gli ospiti danno l'impressione di poter chiudere la pratica, ma a 15 secondi dalla fine sprecano il possesso della vittoria.

Poco male. Al supplementare la New Basket mette di nuovo la freccia, grazie ai canestri di Walker e Moraschini. A 34 secondi dalla fine, Chappell (16, 6/11, 1/5 da tre) realizza il canestro del 96-101. A quel punto, è fatta per la New Basket, che continua a scalare posizioni in classifica, sull'onda lunga dell'entusiasmo per la qualificazione alle Final Eight, seguita dall'impresa contro Milano. I biancazzurri, in attesa del posticipo che vedrà impegnata Cremona in casa di Cantù, sono terzi, in coabitazione con la stessa Cremona e Avellino. Domenica prossima la Happy Casa cercherà di domare anche Pistoia. Poi volerà a Firenze.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!