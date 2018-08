Happy Casa Brindisi, Fanigliulo confermato direttore commerciale

BRINDISI -Rinnocvo biennale per Andrea Fanigliulo come direttore commerciale della Happy Casa Brindisi. La società ha deciso di confermare il dirigente già da due anni inserito nell'organigramma: il contratto è stato chiuso sino alla stagione 2020. "Fanigliulo rappresenta una validissima figura", si legge nella nosta stampa. "E' stata in grado di diffondere ed espandere in tutto il territorio pugliese, e non solo, il brand New Basket Brindisi"