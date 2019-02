Happy Casa: al via l'azionariato diffuso. Maglie vintage per le Final Eight

BRINDISI – Il presidente della Happy Casa Brindisi, Nando Marino, lancia il progetto dell’azionariato diffuso. Lo ha fatto nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi partner del sodalizio di contrada Masseriola e delle maglie vintage che verranno indossate in occasione delle Final Eight di Coppa Italia in programma a Firenze dal 14 al 17 febbraio, che si è svolta oggi (venerdì 8 febbraio) presso la sala “Antonio Corlianò” del PalaPentassuglia, davanti a un folto gruppo di tifosi.

La "Premium Member"

I supporter, dunque, potranno sostenere concretamente la Stella del Sud attraverso la sottoscrizione di una “Premium Member”, nodo focale del progetto “New Basket Brindisi Membership”. In sostanza, diventare a tutti gli effetti azionisti da oggi è possibile, da ogni parte d’Italia e non solo, con pochi semplici passi.

Essere un ‘Premium Member’ darà una serie di vantaggi esclusivi: sconto e prelazione sull’acquisto di biglietti e abbonamenti, evento con la squadra durante la stagione, benefit con i più importanti partner della New Basket Brindisi, ricezione a casa di un “welcome kit” con card personalizzata e tanto altro ancora.

Sarà possibile prenotare un pacchetto di azioni speciali del valore complessivo di 100 euro. L’80 per cento della raccolta sarà utilizzata per sostenere la gestione economica della prima squadra e del settore giovanile; il restante 20% per sostenere attività di responsabilità sociale e per la riqualificazione delle strutture sportive della società.

Official Partner del ‘New Basket Brindisi Membership’ è la Banca Popolare Pugliese, già Official Bank e Gold Sponsor da questa stagione sportiva. Bpp sarà il punto di riferimento per tutti i tifosi brindisini, vicini e lontani, che aderiranno al progetto di affiliazione attraverso l’attivazione di un conto corrente dedicato a condizioni estremamente agevolate solo per i ‘Premium Member’.

Tramite la Premium member si punta insomma ad allargare, in modo importante, la platea di tifosi che contribuscono agli sforzi societari, dopo che un significativo contributo economico è stato dato negli ultimi anni dai soci dell'associazione Brindisi vola a canestro, che naturalmente continuerà a sostenere la New Basket, come testimoniato anche dalla presenza del presidente dell'associazione, il dottor Giuseppe Tramacera.

Questione palazzetto

Il progetto di azionariato diffuso, come auspicato dalla società, potrebbe diventare la chiave di volta di un altro, ben più ambizioso, progetto: quello di un palaeventi. “Siamo tantissimi –dichiara Marino – tutti insieme, con un piccolo contributo, potremmo far sì che la società inizia a programmare il proprio futuro un po’ più in là dei 12 mesi. L’azionariato diffuso – prosegue il presidente – deve essere foriero del progetto Palaeventi”. Il sodalizio confida a tal proposito nel ruolo dell’amministrazione comunale, rappresentata oggi dall’assessore allo Sport, Oreste Pinto. “Con il sostegno dell’amministrazione comunale – dichiara Marino – speriamo di poter costruire dei progetti futurisitici virtuosi che possano dare senso agli sforzi intrapresi fin dagli anni ‘60”.

Nuovo sito web Newbasketbrindisi.it

Fra le novità presentate nel corso della conferenza stampa vi è anche quella riguardante il nuovo sito internet, tramite il quale è possibile aderire in pochi click all’azionariato diffuso. Il portale, “www.newbasketbrindisi.it”, completamente rinnovato in layout e contenuti in occasione del lancio del ‘New Basket Brindisi Membership’.

Tifosi, appassionati e utenti che quotidianamente ricercano news e info sulla prima squadra e società biancoazzurra, potranno usufruire della nuova interfaccia user-friendly che consente una navigazione facile e intuitiva in tutte le sezioni. Il nuovo sito web è stato ideato e realizzato da Five Up, azienda che collabora all’interno della rete di imprese di Happy Network, già prezioso partner per la realizzazione dell'app e dell’e-commerce New Basket Brindisi. Il sito, full responsive, è dotato di una struttura adeguata per ogni device utilizzato (pc, tablet, smartphone). Il portale, in attuale versione base, verrà aggiornato con tutte le nuove funzionalità day by day.

Final eight 2019 – New entry sponsor

Nel corso della conferenza stampa, i soci hanno sottolineato l'importanza della partecipazione alla manifestazione sportiva che racchiude l’élite del basket italiano. Qualificazione che rappresenta per la società un traguardo di assoluto livello, per la quinta volta negli ultimi sette anni. Le migliori otto squadre del girone di andata si affronteranno a Firenze dal 14 al 17 febbraio dando vita a una vera e propria festa dello sport. La rassegna di quattro giorni sarà una vetrina nazionale per tutti gli sponsor che preziosamente supportano e valorizzano il sogno di una città intera.

Oltre al title sponsor e ai partner presenti sulla divisa gara di campionato, saranno visibili anche i loghi di Ned Generators, Ecotecnica, S&S Confezioni: nuove aziende che hanno deciso di stringere una partnership per un evento di rilevanza nazionale e internazionale e di entrare in società in qualità di Top Sponsor fino al termine della stagione sportiva attuale.

Happy Casa Brindisi scenderà in campo con una divisa prodotta dal fornitore tecnico adidas, special edition per la Final Eight 2019. I colori giallo e nero richiamano alla gloriosa Polisportiva Libertas Brindisi, società che ha fatto la storia del basket brindisino dal 1945, anno di nascita, fino alla fine degli anni '70.

Il presidente Marino, sul finire della conferenza stampa, ha chiamato i protagonisti di quella storica squadra per una foto ricordo tra passato e presente. Coach Lillo Primaverili e i giocatori Piero Labate, Roberto Cordella e Claudio Calderari (foto in alto) hanno posato con le divise gara giallo-nere.

Domenica sera appuntamento alle ore 20:45, con diretta RaiSport, per inseguire la quinta vittoria consecutiva in campionato nel match contro la Oriora Pistoia

