Happy Casa Brindisi, Marco Sist confermato preparatore atletico

BRINDISI - Happy Casa Brindisi ha rinnovato il contratto con il preparatore atletico Marco Sist per le prossime due stagioni sportive. Sist resta nello staff della squadra di basket, dopo aver collezionato sei stagioni.

L’accordo biennale prevede, inoltre, un impegno nel settore giovanile. Sist sarà infatti il responsabile della preparazione atletica delle leve Happy Casa Brindisi junior. "Questo rinnovo è estremamente importante per me – spiega Marco Sist - perché oltre al valore legato ad un contratto di lavoro, c'è l'estensione fino al 2020 e al settore giovanile. Sono a Brindisi dal 2011, e nonostante siano cambiati diversi allenatori e dirigenti, sapere che il Club vuole avvalersi ancora della mia collaborazione lo considera un attestato di stima importantissimo e una grande responsabilità per me, che affronterò con la massima professionalità ed impegno".

Con la sua preziosa conferma si va dunque a definire definitivamente il quadro dello staff tecnico Happy Casa Brindisi per le stagioni sportive 2018/19 e 2019/20: Frank Vitucci, capo allenatore; Alberto Morea, primo assistenze; Antonio Lezzi, secondo assistente e responsabile tecnico del settore giovanile; Marco Sist, preparatore della prima squadra e del settore giovanile.