Happy Casa Brindisi: nuova partnership con ‘Naver montaggi Srl’

BRINDISI - Happy Casa Brindisi annuncia con soddisfazione di aver stretto una nuova partnership con ‘Naver Montaggi Srl’, leader italiana ed europea nella fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate per la costruzione di grandi imbarcazioni e navi da crociera.

L’azienda, che ha come base logistica per i suoi cantieri Monfalcone, si distingue anche per la realizzazione di prefabbricati in metallo, tettoie, serre, chioschi, grondaie, paratie e box metallici.

La ‘Naver Montaggi Srl’ collabora da anni lungo tutto il territorio nazionale con la ‘Fincantieri S.p.A.’ realizzando i celebri cassoni utilizzati per il recupero della nave da crociera della Costa Concordia incagliatasi nel 2012 al largo dell’isola del Giglio.

“Oggi dobbiamo essere ancora più felici e orgogliosi della nostra squadra e società - queste le prime dichiarazioni del direttore commerciale Andrea Fanigliulo - Vedere un’azienda così prestigiosa, del nord Italia, sposare in maniera importante il progetto biancoazzurro non fa altro che aumentare il nostro valore e appeal. La Happy Casa Brindisi – continua – ha superato ormai di gran lunga i precedenti confini locali e regionali della visibilità assumendo sempre più un’importanza territoriale a carattere nazionale. Con il presidente Marino, i soci, il General Manager e tutto il management – conclude il Direttore commerciale Happy Casa Brindisi – stiamo lavorando da diverso tempo in questa direzione che prevede grandi obiettivi e soprattutto grandi traguardi da raggiungere tutti insieme“. ‘Naver Montaggi Srl’ entra in qualità di Top Sponsor per la stagione sportiva 2019/2020.