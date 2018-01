Happy Casa Brindisi ospita la The Flexx Pistoia, biglietti in vendita da oggi

BRINDISI - Archiviata la tribolata partita con la Red October Cantù, è già tempo di tornare al PalaPentassuglia per riprendere la vittoria e i 2 punti in classifica. L’appuntamento è per il 28 gennaio alle 19, quando la Happy Casa Brindisi ospiterà la The Flexx Pistoia per un fondamentale match in vista del lungo rush che vale la permanenza in Lega A. Ogni partita d’ora in avanti avrà valore doppio e i biancoazzurri hanno bisogno della spinta dei 3500 unici tifosi del PalaPentassuglia.

A partire dalle 12 di oggi, martedì 16 gennaio, è possibile acquistare i tagliandi per assistere al match Happy Casa Brindisi-The Flexx Pistoia, valido per il secondo turno del girone di ritorno di Lega A (17^ giornata LBA) in programma domenica 28 gennaio alle ore 19:00 al PalaPentassuglia.

L’acquisto potrà essere effettuato al New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 (lun 17-20:30 | mar-sab 09:30-13 e 17-20:30), presso tutti i punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale o online sul sito www.vivaticket.it.