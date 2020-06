Happy Casa Brindisi: rescisso il contratto con Ikangi

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica di aver esercitato l'opzione d'uscita in favore del club prevista all'interno del contratto in essere con l'atleta Iris Ikangi. La società augura un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni al giocatore contraddistintosi per impegno e professionalità nei mesi di permanenza a Brindisi.

