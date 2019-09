Happy Casa Brindisi rinnova partnership con “Panificio San Pietro”

BRINDISI - Happy Casa Brindisi annuncia con soddisfazione di aver rinnovato anche per la prossima stagione sportiva 2019/2020 la partnership con “Panificio San Pietro”.

Importante realtà di Martina Franca, è entrata a far parte della famiglia biancazzurra già dello scorso anno sposando con grande entusiasmo il cammino esaltante della Happy Casa Brindisi in campionato e Coppa Italia. Presente con i suoi prodotti alla cena di Natale, ha deliziato ciascuno dei nostri giocatori con prodotti personalizzati in occasione delle festività pasquali.

Taralli di vari gusti, frise, biscotti, sono solo alcuni dei tanti prodotti artigianali, tipici della tradizione pugliese, offerti alla propria clientela, che oggi possono essere acquistati comodamente online, da ogni parte d’Europa, all’indirizzo internet www.panificiosanpietro.it.

Il Panificio San Pietro vi aspetta per una degustazione dei suoi prodotti a Martina Franca in Via Pietro del Tocco 23-25 e in Prima Traversa Via Madonnina 15-19, e a Locorotondo in Via Cisternino 165/C.