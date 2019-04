Happy Casa: l'under 13 conquista il trofeo Papini

BRINDISI – Per la prima volta la New Basket Brindisi vince il trofeo Papini, uno dei più prestigiosi tornei di basket giovanile, giunto quest’anno alla 13esima edizione. L’importante traguardo è stato tagliato dalla squadra under 13 gold allenata da coach Luca Laghezza, che oggi (giovedì 25 aprile) si è imposta in finale contro la compagine capitolina della Polisportiva Palocco.

La manifestazione, organizzata dalla società “Insegnare basket Rimini” e patrocinata dalla Fip Emilia Romagna, si è svolta a Rimini a partire da lunedì scorso (22 aprile). Nella categoria under 13 gold si è registrata la partecipazione di 12 squadre provenienti da tutta Italia, suddivise in tre gironi da quattro team l’uno.

La Happy Casa Brindisi, unica squadra pugliese nella categoria under 13, è giunta seconda, passando alla fase successiva come migliore seconda dalla fase a gironi, in un raggruppamento che comprendeva anche la stessa Polisportiva Palocco, la Vis 2008 Ferrara e il Basketball Padova.

In semifinale, il roster biancazzurro ha superato il basket Roma. Nell’atto conclusivo del torneo, la squadra di coach Laghezza si è imposta sulla Polisportiva Palocco. A fine gara grande festa sul parquet per i giovani cestisti brindisini, accompagnati in Romagna dai dirigenti Cosimo Guadalupi e Dario Di Maggio e dal general manager del settore giovanile della Happy Casa Brindisi, Mattia Tramacera.

Si tratta di un risultato che premia gli sforzi sostenuti nel corso della stagione dalle giovani leve del sodalizio di contrada Masseriola, che si ispirano alle gesta dei campioni della prima squadra.

Ecco i loro nomi: Biamonte Gabriele, Buttiglione Davide, Greco Lorenzo, Guadalupi Tommaso, Marraffa Amedeo, Martinelli Marco, Meccia Andrea, Pinto Federico, Selicato Teodoro, Schena Diego, Sergi Marco, Tanzarella Giovanni.