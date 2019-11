Cinque punti in un minuto di Zanelli, e Brindisi vince a Trieste

TRIESTE - Happy Casa Brindisi consolida il secondo posto nella classifica del campionato di Serie A di basket (in solitaria, attendendo l’esito della trasferta a Venezia di Sassari) vincendo all’Allianz Dome di Trieste, in un match che si è sviluppato su un piano di equilibrio e che ha visto in Zanelli l’uomo che con 5 punti nell’ultimo minuto del match ha deciso il risultato. Dieci i punti in totale per lui.

Banks si conferma trascinatore della squadra, realizzando 18 punti (miglior realizzatore della partita), e Brindisi conduce l’incontro ma non riesce a staccare in maniera decisiva i padroni di casa. Il vantaggio di dieci punti nel terzo quarto viene drasticamente ridotto da Trieste dove Cooke guida la rimonta con 13 punti e 14 rimbalzi.

Quando la squadra di casa è in pieno recupero accumulando un rimbalzo dopo l’altro in attacco, il play-maker brindisino con una tripla porta il distacco, ridotto ormai al lumicino a quattro punti, ed è lo stesso Zanelli a infilare nel cesto i tiri liberi del 72-80.

Non ci sarà tempo pe rifiatare, per la Happy Casa Brindisi, che dovrà partire subito per Salonicco dove martedì alle 19 ora italiana la attende, su un campo rovente, il Paok per l’incontro di Champions League. Poi la nona giornata di campionato prevede il turno di riposo per la banda Vitucci.

PALLACANESTRO TRIESTE-HAPPY CASA BRINDISI: 72-80 (22-21, 36-37, 56-60, 72-80)

Trieste: Coronica, Cooke 13, Peric 11, Fernandez 3, Jones 15, Strautins 4, Cavaliero 8, Da Ros 2, Mitchell 8, Elmore 6, Justice 2, Janelidze ne. All.: Dalmasson.

Happy Casa: Banks 18, Brown 10, Martin 15, Zanelli 10, Iannuzzi, Gaspardo 5, Campogrande, Thompson 13, Stone 9, Ikangi, Cattapan ne. All.: Vitucci.

Arbitri: Denis Quarta – Guido Federico Di Francesco – Marco Vita.

Note: Tiri da 2: Trieste 26/49 Brindisi 21/41 | Tiri da 3: Trieste 5/23, Brindisi 10/24 | Tiri liberi: Trieste 5/11, Brindisi 8/15 | Rimbalzi: Trieste 49 (30 RD, 19 RO), Brindisi 42 (30 RD, 12 RO).