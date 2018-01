Happy Casa-Cantù: in vendita i biglietti per il match del 14 gennaio

BRINDISI - Prosegue il 2018 in chiave biancoazzurra. Dopo il prezioso e fondamentale successo ritrovato contro l'Openjobmetis Varese, la Happy Casa Brindisi dovrà difendere al massimo il proprio fortino del PalaPentassuglia, pronto ad ospitare i prossimi avversari della Red October Cantù.

Un match da vivere dal primo all'ultimo secondo di gioco con l'adrenalina delle grandi occasioni: vincere e continuare al meglio il nuovo anno.

A partire dalle ore 12:00 di giovedì 4 gennaio è possibile acquistare i tagliandi per assistere al match Happy Casa Brindisi-Red October Cantù, valido per l'ultimo turno del girone di andata di Lega A (15^ giornata LBA) in programma domenica 14 gennaio alle ore 19:15 al PalaPentassuglia.

L’acquisto potrà essere effettuato al New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 (lun 17-20:30 | mar-sab 09:30-13 e 17-20:30), presso tutti i punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale o online sul sito www.vivaticket.it.