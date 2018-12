Happy Casa, Clark: "Rientro in gruppo a fine febbraio"

BRINDISI – Wes Clark rientrerà in gruppo in prossimità della finestra riservata alle nazionali, prevista per la fine del mese di febbraio. La Happy Casa ja fornito un nuovo aggiornamento sulle condizioni del play americano, infortunatosi in occasione della partita contro la Reyer Venezia dello scorso 16 dicembre. L’atleta è stato sottoposto a ulteriori accertamenti che hanno confermato la prognosi della lesione del terzo prossimale del muscolo adduttore lungo.