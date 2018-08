Happy Casa: Dino Furioso nuovo responsabile del settore sanitario

BRINDISI – Il dottor Dino Furioso torna nel basket, per ricoprire il ruolo di responsabile sanitario della Happy Casa Brindisi. Nel corso della sua carriera, Furioso ha già rivestito tale ruolo fra le file della New Basket Brindisi e dell’Ostuni Basket, quando il sodalizio della città Bianca militava nel campionato di A2.

Dino Furioso è molto noto anche negli ambienti calcistici, se si considera che da due stagioni è il medico legale della Virtus Francavilla, in Serie C, e in passato ha curato il settore sanitario del Brindisi calcio, sotto diverse gestioni.

Furioso raccoglie l’eredità del dottor Giuseppe Palaia, al quale vanno i ringraziamenti della società “per la disponibilità, professionalità ed esperienza messa al servizio nei cinque anni trascorsi assieme”, Il settore medico-sanitario si avvarrà delle seguenti figure. Medici sociali: Piero Bianco, Piero Gioia, Cosimo Palano. Fisioterapisti: Rino Longo e Salvatore Caiulo.

Completa il quadro dello staff medico Happy Casa Brindisi 2018/19 Marco Sist, preparatore fisico della prima squadra e del settore giovanile biancoazzurro.