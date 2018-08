Happy Casa: esordio al PalaPentassuglia contro Pesaro il 14 ottobre

BRINDISI - Dopo l’esordio col botto sul parquet dei campioni d’Italia in carica (7 ottobre), la prima al PalaPentassuglia sarà il 14 ottobre contro Pesaro. Sette giorni dopo, si va in casa del Banco di Sardegna Sassari. La Lega Basket di Serie A ha diramato stamani il calendario completo della Serie A épsteMobile 2018/2019, di cui martedì (31 luglio) erano state divulgate solo la prima e la 12esima giornata, che cadrà il giorno di Santo Stefano. La Happy Casa Brindisi chiuderà il girone di andata a Trento, il 13 gennaio. L'ultima gara della regular season è in programma il 12 maggio.

La giornata d’esordio del torneo sarà preceduta la settimana prima (sabato 29 e domenica 30 settembre) dalla Supercoppa con A|X Armani Exchange Milano, Dolomiti Energia Trentino, Fiat Torino e Germani Basket Brescia.

Il girone di andata che qualificherà le prime 8 formazioni alla Final Eight di Coppa Italia, in programma a Firenze da giovedì 14 a domenica 17 febbraio, si concluderà domenica 13 gennaio mentre la stagione regolare terminerà domenica 12 maggio. Già alla seconda giornata, in programma il 14 ottobre, si giocherà la sfida tra le due squadre più titolate del nostro campionato, Milano e Bologna (rispettivamente 28 e 15 scudetti) che si sfideranno al PalaDozza mentre la riedizione dell’ultima finale scudetto tra Milano e Trento si disputerà alla quattordicesima giornata in programma il 6 gennaio.

I PLAYOFF: In caso di qualificazione dell’Olimpia Milano alla Final Four di Eurolega i play off inizieranno mercoledì 22 maggio per concludersi, con la eventuale gara7 di finale, il 26 giugno con queste date:

QUARTI DI FINALE: Gara1 22 e 23 maggio; gara2 24 e 25 maggio; gara3 26 e 27 maggio; gara4 28 e 29 maggio; gara5 30 e 31 maggio.

SEMIFINALI: gara1 2 e 3 giugno; gara2 4 e 5 giugno; gara3 6 e 7 giugno; gara4 8 e 9 giugno; gara5 10 e 11 giugno.

FINALE: gara1 14 giugno; gara2 16 giugno; gara3 18 giugno; gara4 20 giugno; eventuale gara 5 22 giugno; eventuale gara6 24 giugno ed eventuale gara 7 26 giugno.

Senza Milano alla Final Four di Eurolega i playoff partiranno sabato 18 maggio per concludersi, con la eventuale gara7 di finale, sabato 22 giugno con queste date:

QUARTI DI FINALE: Gara1 18 e 19 maggio; gara2 20 e 21 maggio; gara3 22 e 23 maggio; gara4 24 e 25 maggio; gara5 26 e 27 maggio.

SEMIFINALI: gara1 29 e 30 maggio; gara2 31 maggio e 1 giugno; gara3 2 e 3 giugno; gara4 4 e 5 giugno; gara5 6 e 7 giugno.

FINALE: gara1 10 giugno; gara2 12 giugno; gara3 14 giugno; gara4 16 giugno; eventuale gara 5 18 giugno; eventuale gara6 20 giugno ed eventuale gara 7 22 giugno.

Il calendario della New Basket

1^GIORNATA

ANDATA (7/10/2019) AX Armani Exchange Milano – Happy Casa Brindisi

RITORNO (20/01/2019) Happy Casa Brindisi – AX Armani Exchange Milano

2^GIORNATA

ANDATA (14/10/2018) Happy Casa Brindisi – VL Pesaro

RITORNO (27/01/2019) VL Pesaro – Happy Casa Brindisi

3^GIORNATA

ANDATA (21/10/2018) Happy Casa Brindisi – Banco di Sardegna Sassari

RITORNO (3/02/2019) Banco di Sardegna Sassari – Happy Casa Brindisi

4^GIORNATA

ANDATA (28/10/2018) Pistoia Basket 2000 – Happy Casa Brindisi

RITORNO (10/02/2019) Happy Casa Brindisi – Pistoia Basket 2000

5^GIORNATA

ANDATA (4/11/2018) Happy Casa Brindisi – Red October Cantù

RITORNO (3/03/2019) Red October Cantù – Happy Casa Brindisi

6^GIORNATA

ANDATA (11/11/2018) Fiat Torino – Happy Casa Brindisi

RITORNO (10/03/2019) Happy Casa Brindisi – Fiat Torino

7^GIORNATA

ANDATA (18/11/2018) Happy Casa Brindisi – Germani Basket Brescia

RITORNO (17/03/2019) Germani Basket Brescia – Happy Casa Brindisi

8^GIORNATA

ANDATA (25/11/2018) Openjobmetis Varese – Happy Casa Brindisi

RITORNO (24/03/2019) Happy Casa Brindisi – Openjobmetis Varese

9^GIORNATA

ANDATA (9/12/2018) Happy Casa Brindisi – Grissin Bon Reggio Emilia

RITORNO (31/03/2019) Grissin Bon Reggio Emilia – Happy Casa Brindisi

10^GIORNATA

ANDATA (16/12/2018) Umana Reyer Venezia – Happy Casa Brindisi

RITORNO (7/04/2019) Happy Casa Brindisi – Umana Reyer Venezia

11^GIORNATA

ANDATA (23/12/2018) Happy Casa Brindisi – Segafredo Virtus Bologna

RITORNO (14/04/2019) Segafredo Virtus Bologna – Happy Casa Brindisi

12^GIORNATA

ANDATA (26/12/2018) Happy Casa Brindisi – Vanoli Cremona

RITORNO (20/04/2019) Vanoli Cremona – Happy Casa Brindisi

13^GIORNATA

ANDATA (30/12/2018) Alma Pallacanestro Trieste – Happy Casa Brindisi

RITORNO (28/4/2019) Happy Casa Brindisi – Alma Pallacanestro Trieste

14^GIORNATA

ANDATA (6/01/2019) Happy Casa Brindisi – Sidigas Avellino

RITORNO (5/05/2019) Sidigas Avellino – Happy Casa Brindisi

15^GIORNATA

ANDATA (13/01/2019) Dolomiti Energia Trentino – Happy Casa Brindisi

RITORNO (12/05/2019) Happy Casa Brindisi – Dolomiti Energia Trentino