Happy Casa: prima uscita a Bari, Memorial Pentassuglia il 15-16 settembre

BRINDISI - Inizierà martedì 21 agosto, con il raduno al PalaPentassuglia di Brindisi, la stagione sportiva della Happy Casa 2018/19. Un precampionato ricco di impegni e sfide affascinanti per i ragazzi di coach Frank Vitucci.

L’appuntamento più atteso, il Memorial Pentassuglia giunto all’ottava edizione, torna a essere una vetrina internazionale di scena il 15 e 16 settembre in un quadrangolare di grande spessore. Oltre ad ospitare i turchi del Sakarya partecipanti alla prossima Eurocup e i montenegrini del Buducnost, ai nastri di partenza in Eurolega nonché primo avversario di Milano al debutto, la New Basket e la Pallacanestro Rieti scenderanno in campo per onorare i 30 anni dalla scomparsa di “Big Elio”, indimenticato personaggio che ha lasciato una traccia indelebile nella storia di entrambe le squadre e città. Per l’occasione la squadra vincitrice alzerà il trofeo della ‘Happy Casa Cup’.

Ecco le date della preseason biancoazzurra 2018/19:

• 6 settembre a Bari organizzato da ‘Puglia Outlet Village’: Happy Casa Brindisi – KK Mornar Bar (MON)

• 8-9 settembre a Parma: Happy Casa Brindisi – Grissin Bon Reggio Emilia – Segafredo Virtus Bologna – Alma Pallacanestro Trieste

• 13 settembre: Happy Casa Brindisi – Sakarya BSB (TUR)

• 15-16 settembre a Brindisi VIII Memorial “Elio Pentassuglia” Happy Casa Cup: Happy Casa Brindisi – KK Buducnost (MON) – Sakarya BSB (TUR) – Zeus Energy Group Rieti

• 22-23 settembre a Rieti Aria Sport Trofeo Città di Rieti: Happy Casa Brindisi – Zeus Energy Group Rieti – Virtus Roma – Sidigas Avellino

• 29-30 settembre a Maddaloni IX Trofeo IRTET: Happy Casa Brindisi – Sidigas Avellino – Virtus Roma – Eurobasket Roma