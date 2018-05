Happy Casa sarà title sponsor del basket brindisino sino al 2020

BRINDISI – “Patto pugliese” tra la New Basket Brindisi e la Happy Casa, la rete di franchising nata a Martina Franca, che ha confermato la sponsorizzazione alla squadra biancoazzurra sino al 2020. Ne ha dato notizia ufficiale oggi la società di basket brindisina. “È con particolare orgoglio ed emozione che condivido questa bellissima notizia con tutto il management di Happy Casa – commenta Fernando Marino, presidiente della New Basket Brindisi - a cui va un sincero ringraziamento per la fiducia riposta nel nostro progetto”.

Risolto il problema della conferma del title sponsor, marino dichiara che “da questo momento potremo programmare con ambizione il futuro consolidando sempre più la permanenza in Lega A, senza porre limiti. Grazie alla passione del nostro meraviglioso pubblico e alla base biennale della partnership con Happy Casa il grande spettacolo della pallacanestro di serie A potrà continuare a essere una virtù di Brindisi e dell’intera regione”.