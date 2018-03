Happy Casa sempre in balia degli avversari: debacle ad Avellino

AVELLINO - Che il Brindisi ad Avellino avesse chance di vittoria pressoché nulle era cosa nota. Non era preventivabile, però, che i biancazzurri non scendessero neanche in campo. Non c’è stata mai partita oggi (11 marzo)al PalaDelmauro, in un match valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A.

Gli uomini di coach Vitucci hanno perso di 18 punti (89-71). Ma il passivo sarebbe stato più consistente se il roster allenato da Sacripanti nel finale non avesse allentato la presa, dopo essere stato davanti con un margine di oltre 20 lunghezze per gran parte della partita. Troppo evidente il gap fra una formazione in lotta per il primo posto e un’altra a caccia di punti per la salvezza. Fin dalle prime battute di gioco i padroni di casa hanno dettato legge. Brindisi è stata costantemente in balia degli avversari.

Una statistica, più delle altre, dà un’idea della giornata no della Happy Casa: il 3 su 22 da tre. Certo, non è andata molto meglio da due, con un pessimo 26 su 49. Moore (11 punti, 4/6 da due, 1/5 da tre) non si è mai acceso. Iannuzzi (2 punti, ¼ da due) è ancora un oggetto misterioso. Sono andati in doppia cifra, siglando 11 punti, solo un opaco Suggs (4/8 da due, 0/2 da tre), Mesicek (5/7 da due, 0/45 da tre) e Lydeka (3/5 da due), oltre allo stesso Moore.

Adesso non resta che sperare che Capo D’Orlando espugni il parquet del fanalino di coda Pesaro, in un match chiave in ottica salvezza. Domenica prossima, infatti, i marchigiani saranno di scena al PalaPentassuglia. Va de se che in caso di vittoria, Brindisi, che ora ha un margine di quattro punti sull’ultima della classe, farebbe un enorme passo in avanti verso la salvezza. Ma servirà tutt’altro spirito rispetto a quello visto oggi.