New Basket Brindisi ed Happy Casa a braccetto fino al 2022

BRINISI – Per altre tre anni la Happy casa sarà il title sponsor della New Basket Brindisi, “una data a lunga scadenza - si legge in un comunicato del sodalizio di contrada Masseriola - che suggella il virtuoso progetto sportivo e societario sposato dall’azienda pugliese”.

“Happy Casa Store, leader nazionale nel proprio settore è da due stagioni sportive in campo con la sua squadra di pallacanestro protagonista ai vertici del massimo campionato italiano. Grazie al nuovo importante contratto firmato con il title sponsor ed in virtù del quinto posto in classifica raggiunto al termine della stagione 2018/19, la Happy Casa Brindisi farà valere il diritto sportivo raggiunto sul campo di partecipare ad una coppa europea”.

La società ha infatti inoltrato nei giorni scorsi, come anticipato ieri da BrindisiReport, l’”admission form” per partecipare alla Basketball Champions League (Bcl), la maggiore competizione europea per club organizzata da Fiba Europe. Il nuovo accordo “rafforza ancor più un legame ormai solido, sano e ambizioso”. “Il brand Happy Casa ha raggiunto gli onori della cronaca nazionale grazie ai risultati ottenuti dal ‘the best Brindisi team of all time’. Una sinergia tra tifosi, squadra e sponsor che ha toccato il cuore di migliaia di appassionati presenti in tutta Italia, e non solo”.



“Il grande spettacolo della basket di serie A – si legge ancora nella nota - continuerà a essere una virtù di Brindisi e dell’intera Puglia. Happy Casa Brindisi: un brand, un’identità, una realtà pronta a confermarsi in Italia e affacciarsi all’Europa con progettualità, concretezza e ambizione”.