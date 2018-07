Happy Cassa Brindisi: via alla campagna abbonamenti 2018/19

BRINDISI - Parte ufficialmente martedì 3 luglio la campagna abbonamenti Happy Casa Brindisi per la stagione sportiva 2018/19. Settima partecipazione consecutiva nel massimo campionato italiano di pallacanestro, un vero e proprio record da festeggiare, proteggere, custodire tutti insieme. Mai da soli, sempre al fianco dei nostri colori e di una fede che ci unisce.

“…Solamente tu” richiama le parole di una canzone e di un coro che tutti i tifosi biancoazzurri ricordano con grande affetto e senso di appartenenza.

Novità

Verranno individuate e comunicate durante la stagione 2 partite durante le quali esclusivamente gli abbonati potranno acquistare un biglietto a prezzo agevolato aggiuntivo per un amico (come avvenuto durante la partita vs Reggio Emilia valevole per l’ultima giornata del campionato 2017/18).

Tutti i posti di tribuna gialla, di tribuna verde e parterre ‘Cat. 10’ avranno un prezzo ridotto rispetto alle ultime stagioni (€196,00).

Tutti gli abbonamenti devono essere nominativi. Per ricevere le agevolazioni ed usufruire dei vantaggi garantiti dall’essere abbonati alla Happy Casa Brindisi è necessario intestare l’abbonamento a persona fisica. In mancanza di tale dato la società non potrà garantire alcuna agevolazione c/o i propri partner.

Modalità

La sottoscrizione garantisce la visione di 14 partite Legabasket Serie A. È prevista una giornata ‘Pro-Brindisi’ (data da definirsi) in cui tutti gli abbonati avranno la possibilità di confermare il proprio posto a condizione agevolata rispetto ai non abbonati. Per rinnovare l’abbonamento è obbligatorio esibire la tessera della stagione 17/18 ed un documento d’identità. In caso di smarrimento della vecchia tessera scrivere a: biglietteria@newbasketbrindisi.it. Tutti gli abbonamenti emessi dal New Basket Store potranno essere pagati esclusivamente tramite assegno bancario o pagamento POS (bancomat e carta di credito).

Prelazione abbonati 17/18

Dal 3 luglio (ore 16.30) al 24 luglio (ore 20.30). Esclusivamente presso il New Basket Store di Corso Garibaldi 29 – 72100 – Brindisi. In questa fase gli abbonati potranno confermare il proprio posto oppure cambiare scegliendolo esclusivamente tra i posti rimasti liberi dalla passata stagione. L’abbonato potrà visionare i posti non venduti in abbonamento durante la passata stagione e scegliere se cambiare o meno il posto in proprio possesso. Una volta effettuata questa operazione il proprio posto risulterà libero e dunque acquistabile da altri abbonati che hanno intenzione di cambiare posto.

Vendita libera

A partire dalle ore 16:30 di giovedì 26 luglio fino al giorno antecedente alla prima partita casalinga di campionato presso il New Basket Store c/o Garibaldi, 29, online sul sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket.

Club

Se hai acquistato un abbonamento tramite i Club di tifo organizzato rivolgiti al tuo responsabile per ricevere indicazioni in merito al rinnovo/acquisto. Ricorda che se hai acquistato tramite il Club non puoi confermare l’abbonamento in prelazione senza passare dal Club stesso.

Special card

Anche quest’anno l’abbonamento avrà validità di “Special Card”. Le modalità e le scontistiche applicate verranno rese note nel mese di settembre sul sito internet www.newbasketbrindisi.it.

Profamily

Grazie al contributo del nostro storico partner, l’Agenzia per il credito ProFamily, anche quest’anno sarà possibile rinnovare l’abbonamento attraverso una comoda rateizzazione dell’importo necessario all’acquisto degli abbonamenti. Non occorrerà fornire alcuna documentazione ma solo gli estremi del proprio conto corrente bancario, necessari alle varie operazioni, la tessera dell’abbonamento e un documento d’identità.

Una volta completata la fase del finanziamento, con il materiale rilasciato dall’Agenzia ProFamily, sarà necessario completare la procedura di acquisto presso il New Basket Store in Corso Garibaldi 29. La filiale ProFamily di Brindisi, ubicata in via Bastioni San Giorgio 34, è a disposizione degli abbonati esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle 17:00.

Assistenza

Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: biglietteria@newbasketbrindisi.it.

Coming soon

Progetto Membership – Nel mese di settembre la NBB avvierà un progetto di affiliazionemembership che coinvolgerà tutto il popolo Bianco Azzurro (vicino e lontano). Se sei interessato a ricevere per primo informazioni utili scrivici a stelladelsud@newbasketbrindisi.it.

Prezzi

Di seguito la tabella prezzi: