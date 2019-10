Idrusa terza alla sesta edizione della regata Venice Hospitality Challenge

La sesta edizione della regata Venice Hospitality Challenge, sfida tra 14 equipaggi di maxiyacht ognuno abbinato ai più importanti hotel veneziani, si è conclusa ieri sabato 19 ottobre nella città lagunare con un serrato testa a testa. La vittoria in overall e in Classe 1 è andata agli sloveni di Way of Life, già vittoriosi alla Barcolana 2019.

Secondo posto da incorniciare per Francesca Clapcich (intervistata da BrindisiReport nel giugno scorso ai margini di uno delle eventi della Brindisi-Corfù), alla testa di un equipaggio femminile internazionale del Maxi 90' Golfo di Trieste - Hilton Molino Stucky, formato da 15 veliste provenienti da sei nazioni alla loro seconda regata, dopo l'esordio ufficiale una settimana fa alla Barcolana.

Al terzo posto nella classifica overall si è classificata Idrusa dell’inossidabile Paolo Montefusco, del Circolo della Vela Brindisi, che ha vinto in Classe 2. Il Farr 80 Idrusa si conferma così una delle barche più agguerrite tra quelle che battono i campi di regata in Adriatico.