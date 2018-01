Il Brindisi vince, l'Ostuni risponde: fra sette giorni un derby che vale un campionato

Il Brindisi espugna con una goleada (1-5) il campo del Sava. L’Ostuni si aggiudica (2-0) il match casalingo contro l’Ostuni. Continua il duello che sta infiammando il girone B del campionato di Promozione, giunto oggi alla 18esima giornata. I biancazzurri mantengono la vetta con un punto di vantaggio sui gialloblu. E domenica prossima (28 gennaio) le due squadra si affronteranno, al Fanuzzi, in un derby di importanza capitale.

Per il Brindisi tutto facile in quel di Sava. Mister Ruffini ha tenuto Scarcella e Tedesco, per preservarli in vista dello scontro diretto. La partita è sempre stata fra le mani degli ospiti. Nel primo tempo è andato a segno Tamborrino. Nella ripresa hanno segnato Iunco, autore di una doppietta, Greco e Causio.

Per il Brindisi si tratta della quinta vittoria consecutiva e del decimo risultato utile di fila. A gonfie vele l’Ostuni, che allunga a sei la striscia di vittorie consecutive. E domenica prossima al Fanuzzi c’è da aspettarsi una cornice di pubblico di tutto rispetto, per una sfida di importanza cruciale.