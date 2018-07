E' arrivato il giorno del divorzio tra Marco Giuri ed Happy Casa Brindisi

BRINDISI - "Si informa che, in data 5 luglio 2018, l'atleta Marco Giuri ha comunicato la decisione di esercitare la facoltà di interrompere il rapporto contrattuale che lo legava alla Happy Casa Brindisi fino alla prossima stagione sportiva. A Marco va il ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per il prosieguo di carriera". Con questo scarno comunicato stamani Happy Casa Brindisi ha comunicato il divorzio con il play brindisino, e anche lo stile asciutto della comunicazione testimonia che probabilmente tra il giocatore e la società vi era ormai ben poco da dire.