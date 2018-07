Inaugurato il nuovo Circolo tennis di San Vito dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI - Si è svolta giovedì scorso la serata inaugurale delle attività del nuovo Tennis Club San Vito Dei Normanni, sorto in via Don Milani, adiacente al palazzetto dello sport. Alla presenza delle autorità locali, civili e religiose, del Presidente del Comitato regionale della Fit, Francesco Mantegazza, dei consiglieri Alessandro Dell’Aquila ed Enzo Sferra, del delegato provinciale del Coni, Oronzo Pennetta e dei numerosissimi cittadini intervenuti, sono stati inaugurati i due nuovi campi da gioco in terra rossa e mateco intitolati alla memoria dei giovani tennisti sanvitesi, prematuramente scomparsi, Raimondo Errico e Donato Carriero. A tagliare il nastro insieme al neo presidente del sodalizio, Antonio Santoro, il Sindaco di San Vito dei Normanni, Domenico Conte, e il presidente del comitato regionale Fit, Francesco Mantegazza.

La nuova realtà sanvitese è stata fortemente voluta dal Presidente dell’Associazione ben coadiuvato nella sua azione dall’intero Consiglio Direttivo composto da Roberto Sbano, Angelica Longo, Giacomo Viva, Valentino Passato e Tony Sardelli.

L’auspicio dei iniziali 15 soci è che la nuova realtà possa, in breve tempo, diventare un valido punto di riferimento, non solo sportivo, per l’intera comunità cittadina, oltre che una componente importante del processo educativo di tanti bambini e giovani che vorranno praticare la disciplina del tennis, ispirandosi ai sani principi dello sport.

Ad ottobre partiranno corsi per tutte le fasce d'età tenuti da istruttori federali. Il circolo è aperto a tutti e sarà possibile prenotare sia attraverso una piattaforma online (wansport) sia rivolgendosi alla segreteria. Nei programmi del Tennis Club San Vito Dei Normanni la partecipazione, inizialmente, a campionati a squadre e l'organizzazione di tornei Fit e Tpra (circuito del tennis amatoriale Fit). Questa mattina è iniziato il primo torneo amatoriale “Gran Prix Amburgo” con ben 82 iscritti: record provinciale da quando è nato il circuito Tpra. Il tabellone prevede sei categorie: all star maschile, open maschile, Limit45, open femminile, doppio maschile e doppio misto. Il torneo si concluderà domenica 29 luglio.

