Coppa Italia Brindisi-Foggia: 200 i biglietti per i tifosi ospiti

BRINDISI – Limitati a 200 i tagliandi di ingresso nominativi per i tifosi del Foggia, in occasione dell’incontro di Coppa Italia con il Brindisi del 21 agosto. Lo fa sapere la stessa SSD Brindisi FC in seguito alla riunione svoltasi in Questura, in cui si giunti alla decisione che fa seguito alle richieste dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, “durante la quale è stato convenuto di contenere a numero 200, i tagliandi nominativi da rendere disponibili per i sostenitori del Foggia Calcio 1920”.

“Come è previsto, detti biglietti potranno essere commercializzati fino alle ore 19 di martedì 20 agosto 2019. Si portano a conoscenza i sostenitori del Foggia che il punto vendita segnalato dalla Go2, dove poter acquistare i tagliandi nominativi, è il Bar Doc sito in viale Kennedy presso il Mercato Rionale Cep Foggia. Si fa presente alla gentile tifoseria brindisina che, da parte della Digos c’è grande disponibilità a far si che tutte le tifoserie, facenti parte delle varie squadre del campionato di serie D, del girone H, siano ospitate a Brindisi. Che siano tutte giornate di vero sport”.