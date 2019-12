“Asd La Rosa”: ginnastica artistica maschile e femminile anche a scuola

Anche quest’anno la società Enel La Rosa, che vanta un’esperienza ultraventennale nella ginnastica artistica maschile e femminile, offre un’importante collaborazione al Liceo scientifico ad indirizzo Sportivo “Fermi-Monticelli” di Brindisi, sia per la realizzazione dei moduli di discipline sportive, che per il progetto di Pcto, ex Alternanza Scuola Lavoro, “A scuola di ginnastica”.

Questa valida realtà ginnica brindisina ha militato per diversi anni nelle competizioni di serie A ed ha formato sportivamente tanti campioni nazionali ed internazionali del calibro di Serena Licchetta, che nel 2009 e nel 2010, ha partecipato ai mondiali di Londra e Rotterdam, dando lustro alla nostra città e determinando un notevole salto di qualità a livello tecnico in tutta la regione.

Da settembre sono avviati i corsi oltre che di ginnastica artistica maschile e femminile, anche di psicomotricità, di ginnastica di base e di parkur, realizzati da allenatori qualificati e diretti dai tecnici nazionali della FGI, Luigi Piliego e Barbara Spagnolo.

La ginnastica nelle sue diverse espressioni, è uno sport completo, che favorisce lo sviluppo psico-motorio dei bambini, stimolandone capacità come la coordinazione, l’equilibrio, la destrezza e la mobilità articolare, ma soprattutto sviluppando l’autocontrollo e la socializzazione. Sono attività divertenti, formative e compensative, dove l’agonismo è vissuto come confronto e crescita.

Questo contesto formativo, ricco di entusiasmo e professionalità, ha favorito il binomio sport e cultura che caratterizza la collaborazione dell’Enel La Rosa con il Liceo scientifico Sportivo, unico nella provincia di Brindisi, “Fermi-Monticelli”.