Insubria Cup 2018: sei medaglie per la Tae Acion Center

BRINDISI – Tre ori, due argenti e un bronzo sono stati conquistati dall’Asd Tae Action Center del maestro Francesco Campanella in occasione dell’Insubria Cup 2018, manifestazione internazionale di taekwondo che si è svolta lo scorso fine settimana al Palayamamay di Busto Arsizio (Varese).

Sul massimo gradino del podio sono saliti: Fiaccone Christian, vincendo i quarti per 10-1 e aggiudicandosi una semifinale e una finale molto combattute; Flores Diego (cat.-41 kg cadetti B), vincendo la semifinale per 32-12 (prima del termine per superiorità)e la finale per 26-13; Zizza Francesco (cat-80kg senior) vincendo la finale per 16-5.

Due medaglie d’argento sono andate a: Lapertosa Samuele (cat -68 kg junior), vincendo i quarti in un match molto combattuto, poi la semifinale per superiorità di 20 punti prima del termine e infine una sconfitta in finale per 11-8; Elia Valentino (cat-63 kg junior) vincendo i quarti per superiorità di 20 punti, una semifinale molto combattuta che gli ha dato il pass per la finale, in cui ha perso pur disputando una bella gara.

Bronzo infine a Fiaccone Silvio (cat -63 kg junior), che pur disputando una bella semifinale perde l'incontro. Bravo anche Alessio Trastevere che vince ai sedicesimi e vola ai quarti, dove perde al golden point.

Grande soddisfazione viene espressa dal maestro Campanella per gli ottimi risultato ottenuti dai suoi atleti. “Ora - afferma il tecnico - concentrazione massima in vista del campionato interregionale cadetti A junior e Senior che si svolgerà presso il Palaflorio di Bari il 10-11 febbraio”.