Ostuni, impianti sportivi: "Il Campus sarà riqualificato e potenziato"

OSTUNI – Amministrazione comunale pronta a investire per riqualificare il Campus di Ostuni e le strutture sportive che contiene, e con questo obiettivo ha deciso di candidare gli interventi ai fondi regionali per il patrimonio impiantistico sportivo pubblico. Alla Regione Puglia, il Comune ha chiesto un cofinanziamento di 100mila euro, un terzo della spesa necessaria per l’attuazione del progetto esecutivo.

“Il progetto ‘Interventi integrati per la riqualificazione e potenziamento delle aree verdi attrezzate e degli impianti sportivi del Campus di Ostuni’, rientra fra le priorità dell’amministrazione al fine di poter permettere ai cittadini di usufruire di uno spazio adeguato e funzionale alle esigenze del benessere”, spiegano il sindaco Guglielmo Cavallo e l’assessore Giuseppe Francioso.

Sono previsti la riqualificazione dell’intera area verde, con l’integrazione dei percorsi pedonali ed usurati con nuovo materiale per consentire ai fruitori di poter svolgere l’esercizio fisico all’aperto, inoltre è previsto l’adeguamento del campo di street basket con la predisposizione di accesso per disabili e rifacimento del manto.

Inoltre, il progetto prevede la messa a norma con relativo efficientemente energetico del fabbricato destinato a servizi e spogliatoi nonché interventi specifici mirati a migliorare la fruibilità del campo di calcio quali, ad esempio, un impianto di irrigazione Lnd e il rifacimento del manto di gioco”. Il campo di calcio è molto utilizzato dalle scuole giovanili e per i tornei dilettanti.

Il Campus è attiguo al Circolo Tennis di Ostuni, e si trova tra il Liceo Scientifico e l’Istituto tecnico commerciale. Lo frequentano soprattutto le persone che praticano il running o la camminata veloce, che utilizzano il percorso attrezzato esistente.