Basket, torneo "Gianluca Caputi": Italia - Gran Bretagna a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - La nazionale italiana under 20 affronterà i pari età della Gran Bretagna nella prima edizione del torneo di basket “Gianluca Caputi”, atleta che ha lasciato un profondo segno nello sporto locale, che martedì 2 luglio si svolgerà a Ceglie Messapica.

“Questo evento rappresenta per noi una grande occasione per ricordare con i suoi ex compagni di squadra, tecnici e dirigenti un grande amico e capitano vero in campo e fuori” – ha dichiarato Francesco Morelli, ideatore della splendida iniziativa che martedì 2 luglio 2019 porterà a Ceglie Messapica la Nazionale Italiana U20 Maschile diretta da coach Andrea Capobianco per un’amichevole internazionale contro i pari età della Gran Bretagna.

“Siamo felici ed orgogliosi di poter ospitare, seppur in amichevole, la Nazionale U20 a Ceglie e grazie all’apporto fattivo dell’amministrazione Comunale potremo avere il piacere di ospitare amici di Gianluca ed appassionati provenienti dall’intera provincia e non solo” – ha concluso Morelli.

Il programma di martedì 2 luglio, infatti, prevede non solo l’amichevole fra le due Nazionali fissata alle ore 19.30 ma vedrà anche protagonisti a partire dalle ore 16.00 ben quattro squadre scoiattoli (2010-2011) che giocheranno una bella quadrangolare in attesa del match; occasione unica per poter vedere da vicino le promesse della futura Italbasket.

La Nazionale U20, intanto, ha appena concluso il Torneo di Domegge raccogliendo ben due successi su tre gare rispettivamente contro Slovenia (73-63) e Grecia (82-66). Sconfitta in extremis contro i pari età della Germania per 97-101 dopo ben tre tempi supplementari, la formazione tedesca, infatti, è riuscita a portare a casa l’ambito trofeo con un en-plein (3 su 3); secondo posto invece per gli Azzurri a quota 4 punti che giungeranno presto in terra brindisina per il Trofeo “Gianluca Caputi”.