Karate: quattro atleti della Metropolitan agli assoluti. Stea verso Tokyo 2020

BRINDISI – Quattro atleti della Metropolitan Karate Brindisi si sono qualificati per i campionati assoluti che il 24 e 25 febbraio si svolgeranno a Roma, in occasione delle fasi regionali di qualificazione che si sono svolte lo scorso fine settimana presso il palasport di Leverano (Lecce), organizzate magistralmente dall’Asd Denis Sport del maestro De Pascalis.

Hanno staccato il pass per gli assoluti: nella categoria Femminile, Marrazza Milena, piazzandosi sul 3° gradino del podio; nella maschile, Recchia Luigi che si impone su ben 24 concorrenti vincendo 4 incontri per 5-0 ed in finale con un 4 a 1 ai danni di Scardigno Vincenzo, valido atleta del Cus Bari.

Raggiungono inoltre la qualificazione anche Spinelli Stefano e Delli Ponti Andrea che si piazzano entrambi settimi. Solo Spinelli Claudio non riesce a centrare l’obbiettivo nonostante una prova impeccabile: giornata piena di “una serie di sfortunati eventi” per lui.

Samuel Stea punta a Tokyo 2020

In concomitanza, nella stessa giornata, si è svolta poi la 1ª Tappa del Trofeo Puglia, gara dedicata agli esordienti ( 11-12 anni) dove, la Società brindisina era rappresentata da Pepe Giorgia nella categoria 37 kg che, alla sua prima apparizione in competizioni Federali, conquista un meritato 3° posto; nella Categoria Kata (forme) invece, Savietti Samuele e Sergi Francesco.

Quest’ultimo, inizia a calcare le orme del suo idolo e compagno di palestra Stea Samuel, sbaragliando letteralmente tutti i suoi avversari e conquistando il gradino più alto del podio. Stea Samuel, punta di diamante della Metropolitan che, dal 25 al 28 gennaio scorso a Parigi, ha ottenuto un ottimo 9° posto in una Premier League, gara valevole per la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il brindisino salito così al 39 posto nel Ranking Mondiale, cercherà sabato a Guadalajara (Spagna) di guadagnare ulteriori punti importanti per continuare a sognare l’ambito traguardo Olimpico. Ottimo lavoro quindi di tutto lo staff Metropolitan: dai sempre presenti Maestri Zonno e Spagnolo agli atleti energia vitale di questa realtà, dal supporto psicologico e mentale del Dott. Angelo Donadeo al Centro Riabilitativo Hydrokinesis di Filomena Carlucci che si occupa della salute del talento brindisino e infine degli Sponsor che sovvenzionano le onerose trasferte europee e intercontinentali : Enel, Macelleria di Anna Cucinelli, Bar Betty e Locanda del Porto di Polifemo Antonio.

