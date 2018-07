Kata, bronzo per brindisina ai campionati italiani per Regioni

SAN PIETRO VERNOTICO – Bronzo per la brindisina Andrea Rizzo ai Campionati italiani per Regioni di Karate di Kata svoltisi sabato 14 e domenica 15 luglio al PalaPellicone di Ostia.

La brindisina Andrea Rizzo Andrea allenata dal maestro Andrea Rizzo della Zen karate do di San Pietro Vernotico, ha rappresentato nella specialità Kata a squadra femminile giovanile la Puglia insieme alla biscegliese Laura dell'Olio, la molfettese Martina Catuogno e la tranese Antonella Biancolillo. Dopo solo pochi mesi di allenamento hanno conquistato la medaglia di bronzo.

Si tratta di una competizione che da sempre vede in gara i migliori atleti di ogni regione selezionati dai propri Centri Tecnici Regionali. Erano 73 le squadre in gara nelle due specialità suddivise per classe d’età.

Gallery