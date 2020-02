Torneo Kinder+sport: ottimi risultati per il Circolo De Guido a Mesagne

MESAGNE - Stagione agonistica iniziata nel migliore dei modi, quella degli allievi del Circolo Tennis “Dino De Guido” di Mesagne. Infatti, nei primi due appuntamenti del calendario dei tornei del circuito Kinder + Sport giovanile, i ragazzi del club messapico si sono messi in evidenza.

Due settimane fa, nella prima tappa del Circuito tenutasi a Nardò, c’è stata una finale tutta mesagnese nella categoria 2009 maschile. Infatti, a contendersi la vittoria finale, sono stati i due amici e compagni di gruppo di allenamento, Pierpaolo Pagliara e Lorenzo Volpe. La vittoria finale è andata al mancino Pagliara che si è imposto col punteggio di 6-2 6-1.

La scorsa settimana, invece, ci sono state due trionfi ed altrettante finali raggiunte dai giovani tennisti del club mesagnese nel torneo che si disputava sui campi in terra rossa del C. T. San Francesco de Geronimo di Grottaglie. Nella categoria Under 10 femminile (2010/2011), Ludovica Casalino si è imposta sulla tennista di casa, Sofia Greco, col punteggio di 6-3 6-3. Casalino ha confermato la sua superiorità, emersa già lo scorso anno, nei confronti della pur brava avversaria. Ha messo in mostra una maggiore potenza nei colpi e una straordinaria freschezza atletica.

La categoria dei 2009 maschile, invece, andava, ancora una volta, a Pierpaolo Pagliara. Il tennista mesagnese regolava, questa volta, l’altamurano del C.T. Bari William Farella col punteggio di 6-4 6-3. Questa volta, Pagliara, riusciva nell’impresa di capovolgere il pronostico che pendeva dalla parte del forte giocatore barese. Partita razionale la sua, con accelerazioni improvvise con il diritto.

Nella categoria Under 10 maschile, Davide Ciani, allievo dello S. C. Fasano tesserato per il “Dino De Guido”, nulla ha potuto contro Leonardo Bianco del C.T. Latiano. Netto il punteggio in favore di Bianco, 6-0 6-1. Infine, la finale della categoria Under 16 Femminile, ha visto la vittoria della tennista di casa Francesca Viola che è riuscita a sconfiggere la portacolori del club mesagnese Irene Maria Gatti col punteggio di 6-4 6-3. Pagliara, Casalino, Volpe, Ciani e Gatti hanno staccato il lasciapassare per la qualificazione al Master Nazionale del circuito Kinder + Sport di Roma del prossimo agosto.