L’Aurora Brindisi under 14 alle finali nazionali del Join the game 

BRINDISI - La squadra U14 dell’Aurora Brindisi vincitrice della Fase Regionale del Join The Game sarà una delle 20 squadre protagoniste delle finali nazionali che si svolgeranno a Jesolo(Ve) dal 26 al 27 Maggio.

Il quartetto composto da Simone Iunco, Mattia Malerba, Tommaso Morena, Matteo Ruggiero è chiamato ad difendere i colori di Brindisi e della Puglia in questa manifestazione che vede la cittadina veneta al centro del movimento nazionale giovanile; una kermesse concentrata in due giorni di pallacanestro che vede protagoniste tutte le squadre campioni regionali delle categorie U14 e U13 maschili e femminili.

In tutta Italia si sono affrontati più di mille ragazzi che, partendo dalle fasi provinciali, sono passati per le finali regionali prima di arrivare all’atto finale che mette in palio il titolo di campioni nazionali del 3 contro 3 che sarà dal 2024 disciplina olimpica.

Una vetrina importante e soprattutto una bellissima esperienza per i quattro ragazzi dell’Aurora che sono stati inseriti nel girone A e se la vedranno con Roma, Trieste, Ancona e Reggio Calabria che si preannuncia come uno dei gironi più difficili dal punto di vista tecnico. Ma siamo sicuri che i ragazzi allenati da Rosaria Balsamo sapranno farsi valere così come stanno facendo nel loro campionato che li vedono protagonisti insieme ai loro compagni di squadra dei playoff che danno il pass per le finali nazionali che si svolgeranno dal 28 Giugno a Cagliari.