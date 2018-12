L'imprenditore Domenico Distante nuovo socio della New Basket Brindisi

BRINDISI - L’imprenditore Domenico Distante entra nella compagine societaria della Happy Casa Brindisi. “Da anni vicino alle sorti dello sport locale e, in particolar modo nelle ultime stagioni partner biancoazzurro con le sue aziende Canale 85/Antenna Sud e Caffè Fadi – si legge in una nota del sodalizio di contrada Masseriola - Distante ha sottoscritto l'impegno a rilevare le quote per entrare ufficialmente come socio della New Basket Brindisi SpA”.

“Si allarga così la base della compagine che in maniera solida, virtuosa e competente lavora alacremente per mantenere ai massimi livelli del basket italiano la pallacanestro brindisina, vero orgoglio della città e Regione intera.

“Con l'auspicio di rafforzare ulteriormente la struttura societaria, si ricorda che prossimamente anche i tifosi potranno essere interpreti e protagonisti di un progetto di membership per fidelizzare sempre più la squadra alla città di Brindisi e ai brindisini”.