La corazzata Milano ne prende 101: impresa storica della Happy Casa

BRINDISI - Dopo la qualificazione alle Final Eight, la gioia incontenibile per la vittoria contro la capolista Milano, che a Brindisi rimedia la seconda sconfitta stagionale. Altra storica impresa per la Happy Casa Brindisi, che ne rifila 101 alla corazzata di coach Pianigiani (101-92 il finale), mandando in visibilio un PalaPentassuglia stracolmo come non lo si vedeva da tempo.

Al roster di Vitucci serviva la gara perfetta per avere la meglio sull'Armani, reduce da un impegno sostenuto due giorni fa in Eurolega, e così è stato. Fin dal primo quarto i biancazzurri hanno dato l'impressione di poter domare l'Olimpia. Tale impressione si è consolidata con lo scorrere del match, fino al massimo vantaggio di 13 lunghezze conquistato all'inizio dell'ultimo quarto.

Gli strepitosi Moraschini (25 punti), Brown (21) e Banks (25) hanno trascinato la New Basket al trionfo. Milano si è aggrappata a un grandioso James per tenere vive fino alla fine le chances di rimonta, ma per i meneghini non c'è stato nulla da fare.

Primo quarto

Brindisi parte con Banks, Brown, Gaffney, Moraschini e Chappell. Milano risponde con Della Valle, James, Micov, Burns e Brooks.

L’avvio di partita è di marca biancazzurra. La New Basket scende in campo con grande aggressività, ritagliandosi subito un margine di sei punti di vantaggio (8-2 al 2’). Banks, Moraschini, Browne Gaffney sono una spina nel fianco per la difesa dell’Armani, che dopo aver riacciuffato la New Basket, va di nuovo sotto di 8 (18-10 al 7’). L’inerzia è nettamente dalla parte della Happy Casa, che difende con tenacia e riparte a ritmi forsennati. Alla fine del quarto, con una tripla di Moraschini, Brindisi arrotonda il vantaggio a 10 lunghezze (26-16).

Secondo quarto

Dopo un primo tempo da dimenticare, il roster di coach Pianigiani in avvio di secondo periodo comincia a esprimere il proprio basket. Il vantaggio della New Basket si assottiglia (28-23 al 14’). L’Olimpia si affida soprattutto alla fisicità di Gudaitis, dominante nel pitturato. Non è da meno l’altro lungo meneghino, Olic, che fra il 14' e il 15’ è il protagonista dell’aggancio (28-28), propiziato anche da un fallo tecnico fischiato alla panchina dell'Happy Casa al 12', sul 23-26.

James, dalla lunetta, al 17’ completa la rimonta (33-34). Ma il sorpasso subito non demoralizza l’Happy Casa, che riorganizza le idee e con Banks ritrova la via del canestro (37-34 al 18’). Alla fine del parziale sale in cattedra anche Walker: il play americano, dopo due palloni persi inopinatamente, fa esultare il PalaPentassuglia con la tripla del +6 /45-39).

Terzo quarto

L'inerzia è biancazurra anche in avvio di terzo periodo, quando la Happy Casa va nuovamente sul + 8, grazie agli acuti di Brown e Banks. La Stella del Sud, con lo stesso Banks e un ispiratissimo Moraschini, martella da tre l'Armani, come non aveva mai fatto nel primo tempo. Al 26', si vola sul + 9 (62-53). La soluzione del tiro dalla distanza piace anche all'Olimpia, che con le triple di James tiene viva la partita. Al 28', però, è la tripla di Moraschini a sancire il massimo vantaggio della Happy Casa (70-58). Alla fine del periodo, Brindisi mantiene un margine di 11 punti (75-64)

Ultimo quarto

Milano, in difficoltà, continua a subire l'inziativa della Happy Casa. Al 32', un tiro da due di Brown porta i biancazzurri sul + 13 (77-64). I padroni di casa difendono con tenacia il consistente vantaggio, mostrando su ogni giocata concentrazione assoluta. Al 36', Banks & co. sono ancora avanti di 11 (84-73), ma evidenziano i primi segni di stanchezza. Più fresca, invece, l'Armani, che ha dalla sua un'ampia gamma di rotazioni. Con una schiacciata di un impeccabile James, gli ospiti, al 37', si portano sul - 7 (84-77). Ma sul fronte biancazzurro c'è un indemoniato Moraschini, che al 38', con l'ennesima tripla della serata, tiene a distanza Milano (90-83).

I padroni di casa, in debito d'ossigeno, non sbagliano quasi nulla dalla lunetta, resistendo agli assalti dell'Olimpia (92-87 al 39'). Ma una palla persa con ingenuità da Chappell a 60 secondi dalla fine spiana la strada alla tripla del - 2 di Milano (94-92). Ma nonostante un James stratosferico, Brindisi tiene duro e a 22 secondi dalla fine, quando viene fischiato un fallo tecnico allo stesso James, mette in cassaforte un successo storico. Al PalaPemtassuglia è festa grande. Con l'entusiasmo alle stelle, Brindisi, sabato prossimo, farà visita a Pesaro.