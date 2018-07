La Delfinia Nuoto porta i colori pugliesi sul podio nazionale

BRINDISI - La stagione sportiva del "Nuoto per Salvamento" che si è conclusa con i recenti Campionati Italiani di Roma del 11/15 luglio ha visto la Delfinia Nuoto confermarsi ancora una volta come realtà leader di questo sport portando i colori pugliesi ben tre volte sul podio nazionale.

Tutto ciò arriva dopo gli importanti successi a livello regionale sia in chiave assoluta che di categoria.

Già il mese scorso si brindava in casa Delfinia per il doppio bronzo ai Campionati Italiani Oceaniche per la categoria "Junior" e "Junior Internazionale" per Francesca Rescio, classe 2002.

Al recente Campionato Italiano di Roma un piazzamento individuale e due di staffetta hanno permesso infatti ai ragazzi di Coach Spinelli coadiuvato dal Prep. Atletico Parentela di coronare un anno sportivo che gli ha visti partecipi ad impegni nazionali assoluti e internazionali tra Campionati e Meeting di rilievo.

Il brindisino Luigi Ungaro per la categoria Junior è infatti meritatamente salito sul terzo posto del podio italiano nella gara dei 50 trasporto manichino nuotando a soli 15 centesimi dall'argento.

Lo stesso Ungaro assieme ai compagni Mattia Colella, Marco Longo ed il sanvitese Andrea Caramia hanno centrato ben due risultati di staffetta su tre portando la Delfinia all'argento nazionale sulla 4x50 mista e il bronzo sulla 4x50 ostacoli della categoria Cadetti .

Completavano la squadra in gara agli Italiani i seguenti: Martina D'Accico, Marta Brunetti, Adele Gagliani, Francesca Rescio, Silvia Colella, Elena Gigante, Allegra Luisi, Giulia D'Accico, Giuliana Fischetto, Sara Macchia, Serghej Nigro, Andrea Capoccia , Antonio Romanelli, Cosimo D'Agnano, Andrea Scagliarini, Andrea Longo, Francesco Pierri e Davide Del Grosso.

Grazie a queste imprese e all'impegno di tutti i qualificati a Roma la società sanvitese del Presidente Luigi Cavaliere si è classificata tra le altre all' ottavo posto del Ranking nazionale della categoria cadetti su oltre 60 società partecipanti.

Un ringraziamento al Comando della Marina Militare di Brindisi e alla Direzione del Villaggio Mondo Tondo di Santa Sabina che ci permettono di effettuare gli allenamenti mettendo a disposizione le loro strutture.

Onore e merito quindi allo spirito di sacrificio e dedizione che continua a contraddistinguere questo gruppo che continuerà a portare lustro alla nostra realtà sportiva locale.