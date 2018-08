La Dinamo completa il roster con la riconferma di capitan Dario

BRINDISI - Per la quarta stagione consecutiva Alfredo Dario sarà il capitano della Dinamo Basket Brindisi. Per scrivere tutto il suo curriculum occorrerebbero intere pagine dal momento che, nella sua infinita carriera, ha giocato in tantissime società e sempre con grandi riconoscimenti.

Alfredo, ala/pivot di 192 cm, nelle 3 precedenti stagioni con la maglia della Dinamo, può vantare 2 promozioni e un ripescaggio in C Silver. Nonostante una carta d’identità che indichi classe 1970, la sua longevità sportiva è semplicemente straordinaria. Integro fisicamente Alfredo, in questo ultimo triennio, ha rappresentato non solo un punto di riferimento per le sue doti tecniche e fisiche ma è stato un simbolo in campo e fuori. Fame di vittoria e spirito da vero combattente hanno sempre contraddistinto Alfredo che è da sempre il primo atleta ad arrivare in palestra e l’ultimo ad andare via. Sempre allegro e solare ha dimostrato, in queste 3 stagioni, il suo “feroce” attaccamento alla nostra società.

La sua esperienza, il suo carisma e la sua personalità saranno utili a tutto il gruppo in questa stagione difficile e particolare della Dinamo Basket Brindisi.

Aver annunciato la sua riconferma per “ultimo” rappresenta il nostro piccolo tributo all’atleta, all’amico e a chi ha permesso, con il suo contributo, di poter raggiungere, in sole 3 stagioni, la possibilità di disputare il prossimo campionato di C Silver!!!