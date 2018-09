La Happy Casa Brindisi fa tre su tre e conquista il Memorial Bertolazzi

E sono tre su tre! La Happy Casa Brindisi versione 2018/19 non vuole arrestare la propria marcia fin qui inviolata e, al termine di 40 minuti disputati ad alta intensità, piega la Virtus Segafredo Bologna per 66-64. Un lungo inseguimento quello dei biancoazzurri che hanno mostrato un carattere invidiabile, rincorrendo i ben più quotati avversari per larghi tratti della partita piazzando la zampata vincente nel finale.

Alla terza partita in quattro giorni i ragazzi di coach Vitucci soffrono in avvio la maggiore stazza e fisicità delle Vnere, allestite per stazionare nei piani alti della classifica di Lega A. Virtus scappa via subito sulla doppia cifra di vantaggio (11-21 dopo 10’ e 27-36 al 20’) ispirati dall’ex di turno M’Baye.

La Happy Casa tuttavia torna dagli spogliatoi con tutt’altro piglio: Brown diventa un rebus, Moraschini infiamma la retina con 14 punti totali. Parità 48-48 al 30’. Gli ultimi 10 minuti sorridono ai biancoazzurri premiati dalla lucidità di Banks (top scorer a quota 17 punti), autore della tripla del 64-64 e dei due liberi dalla lunetta che consegnano il 3° Memorial Matteo Bertolazzi alla Happy Casa Brindisi.

Il tabellino

Happy Casa Brindisi-Virtus Segafredo Bologna: 66-64

Parziali: (11-21; 27-36; 48-48; 66-64)

HAPPY CASA: Banks 17, Brown 10, Rush 3, Gaffney 4, Lukosius 5, Zanelli 5, Moraschini 14, Clark, Chappell 8, Cazzolato ne, Taddeo ne. All.: Vitucci.

SEGAFREDO: Punter 9, Martin 6, Pajola 5, Taylor 9, Baldi Rossi, Cappelletti 2, Kravic 13, M’Baye 10, Cournooh, Qvale 10. All.: Sacripanti