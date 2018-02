La Spedimpex Invicta vince a Calimera e stacca il pass per i playoff

BRINDISI - Partecipazione assicurata alla poule promozione del campionato di serie D per i biancazzurri di coach Castellitto che si impongono sul terreno del Basket Calimera e staccano il biglietto per i playoff. E' stato il doppio turno esterno, New Basket Lecce e Basket Calimera, a dare una svolta al campionato di Leo e compagni che dopo alcune sfortunate prestazioni, che avrebbero meritato ben altra sorte, si sono ripresi quanto seminato durante tutto l'arco della stagione uscendo con una doppia vittoria esterna che li mette al riparo dal possibile aggancio delle dirette inseguitrici.

Messa in cassaforte e festeggiata questa certezza, da lunedì al lavoro per preparare in assoluta serenità il derby di ritorno con la Dinamo Brindisi, anche lei fresca di qualificazione ai playoff conseguita con un turno di anticipo, a cui vanno le nostre congratulazioni per il brillante risultato ottenuto da matricola del campionato.

BASKET CALIMERA - SPEDIMPEX INVICTA BRINDISI 61 - 72

BASKET CALIMERA: Muci 2, Cossa 4, Frassanito, Cannoletta, Mijatovic 13, Spedicato 17, Iacomelli 8, Cepic 13, Fracasso 10, Giordano 3; Allenatore: Durante.

INVICTA BRINDISI: Ravenda 3, Rollo 10, Pietti, Turchiarulo, Rizzo, Leo 18, Colucci 5, Botrugno An. 16, Pulli 18, Simone 2; Allenatore: Castellitto.

Arbitri: Perrucci (BR) e Solimeo (BR).