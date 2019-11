Lecce ripreso due volte dal Sassuolo: le foto di Vito Massagli

Sfuma ancora l'appuntamento con la prima vittoria casalinga per il Lecce, che ieri è stato per due volte raggiunto dal Sassuol (2-2 il punteggio finale), in una rocambolesca partita disputata allo stadio Via Del Mare. I salentini sono passati in vantaggio al 18' con Lapadula. gli emiliani hanno pareggiato al 35' con Toljan. Al 42', la squadra di mister Liverani raddoppia con Falco. All'85' arriva la doccia gelata per i tifosi giallorossi, con il gol del pareggio di Berardi.