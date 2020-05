Ultimo live di call coach: Frank Vitucci ospita Mino Taveri e Flavio Tranquillo

BRINDISI - L’ultimo live del coach – nonché presentatore promosso a pieni voti – Frank Vitucci si svolgerà giovedì 7 maggio a partire dalle ore 18:00 in diretta sugli account Instagram @happycasabrindisi & @frankvitucci.

Dopo aver ospitato ex gloriosi giocatori come Bulleri, Cordella, Bonaccorsi/Muro, storici allenatori e dirigenti come Piero Bucchi/Alessandro Giuliani e la campionessa di tennis brindisina Flavia Pennetta, gli special guests finali saranno i responsabili dell’informazione sportiva nazionale di pallacanestro e non solo: il giornalista brindisino e di Sport Mediaset Mino Taveri e la voce più famosa del basket, il giornalista e telecronista Flavio Tranquillo.

Entrambi protagonisti di tantissimi aneddoti e racconti sul mondo della pallacanestro brindisina e italiana. I due super ospiti saranno a disposizione, come al solito, dei tanti utenti per rispondere alle domande in diretta Instagram, moderati da coach Frank Vitucci.

Sarà una puntata finale assolutamente da non perdere: appuntamento per giovedì 7 maggio a partire dalle ore 18:00 in diretta sull’account Instagram @happycasabrindisi e @frankvitucci.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche le migliori produzioni e serie tv hanno un inizio e una fine. Ma non è detto che non ci sarà prossimamente una seconda stagione! Call Coach: the last dance.