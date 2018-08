Lo spettacolo del triathlon a Santa Sabina: un successo l’Aquathlon

CAROVIGNO - Si è svolta a Torre Santa Sabina sabato 25 agosto la prima edizione dell’Aquathlon classico Memorial Gianluca Lanzillotti. La manifestazione è stata organizzata dalla Asd Triathlon Junior Brindisi, grazie all’insistenza e la passione per lo sport del gruppo della Asd Ecolservizi Runners di Carovigno, nella persona del presidente Antonio Del Prete, di tutti i suoi soci e dello sponsor della squadra Vito Sacco.

L’evento sportivo ha visto il patrocinio del Comune di Carovigno, del Comitato Regionale e Nazionale Fitri e del Coni Provinciale di Brindisi.110 i partecipanti provenienti da ogni parte della Puglia e non solo. Grande entusiasmo per un percorso che ha misurato la resistenza degli atleti in una prova di corsa di 2,5 km, una di nuoto di 1 km, e per terminare una di corsa di 2,5 km, tutto senza interruzione.

"Eravamo davvero preoccupati per le condizioni meteo, poche ore prima dall’inizio della gara – afferma il prof. Giannott ASD Triathlon Junior Brindisi – un violento temporale si è abbattuto proprio su Santa Sabina, mettendo in dubbio lo svolgimento della gara. Siamo stati fortunati, il sole pochi minuti prima dall’inizio della competizione, è tornato a splendere, offrendo a tutti i presenti uno spettacolo davvero suggestivo ma soprattutto regalando agli atleti le condizioni ottimali per esprimersi al meglio. Nelle prossime edizioni - conclude - cercheremo di non ripetere alcuni errori. E’ la nostra promessa. La macchina organizzativa è stata eccellente, voglio ringraziare tutti coloro che ne hanno preso parte.

I titoli regionali di categoria

1) Cat. Junior Luca Leoni (Triathlon Taranto) - Vanessa Lafronza (Nuoto Giovinazzo)

2) Cat. S1 Angelo De PAsquale (Otre)- Alessia Bechi (Cus Bari)

3) Cat. S2 Bartolo Pascalicchio (atletica Castellana) -

4) Cat. S3 Fabrizio Matarrese (triathlon Taranto) - Ekaterina Melikhova (Atletica Castellana)

5) Cat. S4 Luigi Cangellario (Nadir Triathlon Team) - Maria Grazia Carlino (MSL)

6) Cat. M1 Vito Perta (Atletica Castellana) - Francesca Lubelli (MSL)

7) Cat. M2 Paolo Zongolo (MSL) - Maria Edvige Mattesi (M2)

8) Cat.M3 Fabio Leoni (Triathlon Taranto)

9) Cat.M4 Francesco Maria De Gennaro (Nuoto Giovinazzo)

10) Cat.M5 Nicolò Dibello (Atletica Monopoli)

11) Cat.M6 Michele Di Pantaleo (Tommaso Assi)